В Серпухове произошел взрыв газа в жилом доме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что в воскресение в Серпухове в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. Пожара после взрыва не было.

"В деревне Лукьяново в городское округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 кв. м. В результате частично разрушились несущие конструкции дома", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Экстренно прибывшие на место взрыва спасатели извлекли из под завалов девочку 14 лет.

Спасатели рассказали, что ребенок был направлена в больницу. В данный момент жизнь девочки вне опасности, ей оказана медицинская помощь.

Под завалами могут находится и другие пострадавшие. На данный момент этот факт выясняется, спасатели ведут поисковые работы. Производится разбор рухнувших после взрыва конструкций дома, который обрушился практически полностью.