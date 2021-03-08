Видео похищения киллерами мужчины в Москве показал СК

Трое подозреваемых в организации похищения и убийства задержаны Фото: Иван ПЕТРОВ

В Москве задержаны трое подозреваемых в организации похищения и убийства мужчины. Следственный комитет России показал кадры момента похищения, который был запечатлен видеокамерой уличного наблюдения. На записи видно, как злоумышленники заталкивают свою жертву в автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 33, а также пунктов «в», «ж» и «з» части 2 стстатьи 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с похищением человека).

Напомним, как писал сайт kp.ru, следователям удалось найти убийц 44-летнего москвича, который 4 марта вышел из дома на улице Маршала Тухачевского и не вернулся. По версии следствия, во дворе к нему подошли похитители и с помощью электрошокера силой усадили в машину. Потом вывезли в Красногорск и там убили. Выяснилось, что убийство мужчины заказал его бывший тесть.

Задержаны заказчик и два исполнителя. Расследование продолжается.