Обязательная самоизоляция для пожилых людей в Москве отменяется с 8 марта 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

С понедельника, 8 марта 2021 года, в Москве отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения для горожан, которые относятся к группам повышенного риска в период пандемии коронавируса, в Международный женский день становятся рекомендательными.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице значительно улучшилась. Постепенное снижение числа выявляемых каждый день случаев заражения позволило принять решение об отмене обязательного режима самоизоляции для пожилых людей, теперь он будет носить рекомендательный характер. Сергей Собянин также уточнил, что 8 марта москвичам из групп риска разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте.

Однако при этом он попросил их все равно воздержаться от поездок, «а если уж куда-то ехать, то в первую очередь – на вакцинацию от коронавируса».