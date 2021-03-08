Снегопад в Москве 8 марта 2021: водителей просят быть внимательнее на дорогах

8 марта в Москве ожидается снег и ветер Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из-за сильного снегопада в Москве 8 марта 2021 года столичных водителей призвали быть внимательнее на дорогах. Накануне, в воскресенье, в городе весь день шел снег, поэтому коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Столичный департамент транспорта обратился к московским автомобилистам, попросив их «быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров».

«В весенний праздник 8 марта в столице ожидаются снегопад и усиление ветра. Столбик термометра опустится до -10 градусов. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!», - говорится в предупреждении Дептранса, опубликованном накануне Международного женского дня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее синоптики предупредили москвичей о том, что в праздничные выходные ожидается самое сильное похолодание первого месяца весны, а потом снова потеплеет.