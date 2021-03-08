В мире привились от коронавируса более 300 миллионов человек

Во всем мире привились от коронавируса более 300 миллионов человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всем мире уже получили прививки от коронавируса более 300 миллионов человек, что в 2,5 раза превышает число заразившихся с начала пандемии. Таким образом, вакцинацию против COVID-19 прошли около 3,8% населения Земли.

По данным на сегодняшний день, прививки от коронавирусной инфекции сделали около 301,4 жителей разных стран. Об этом сообщает агентство ТАСС, которое ведет собственные подсчеты на основе информации властей, экспертов и СМИ.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорили, что для достижения коллективного иммунитета населения планеты необходимо, чтобы вакцинацию прошло примерно 70 процентов всего человечества. Как писал сайт kp.ru, 5 марта глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высказал предположение, что пандемия закончится в начале 2022 года.

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