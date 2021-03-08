Мадуро сообщил, что хорошо себя чувствует после первого укола вакцины «Спутник V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что хорошо себя чувствует после первого укола российской вакцины от коронавируса «Спутник V», у него только была «небольшая сонливость», никаких других неприятных симптомов он не ощущал.

«Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость», - заявил лидер Боливарианской республиками, выступая перед согражданами.

Ранее Николас Мадуро сообщил на своей странице в Twitter, что вместе с женой получил первую дозу российского препарата, второй укол вакцины запланирован на 26 марта.

Венесуэльский лидер добавил, что сейчас он «чувствует себя на все 100%», и пошутил: «Теперь я могу прекрасно говорить по-русски», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российская вакцина получила одобрение для использования уже в 46 странах мира.

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