США заявили о готовности ответить на обстрел базы в Ираке

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские Вооруженные силы готовы при необходимости дать симметричный ответ» на атаку боевиков, которые в начале марта обстреляли ракетами используемую военными Соединенных Штатов авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака.

По словам главы Пентагона, ответный удар может быть нанесен «в подходящий момент», но сначала американцы должны «убедиться в том, что точно установили, кто стоит за этим».

«Тем, кто осуществил эту атаку, следует ожидать, что мы примем необходимые меры для того, чтобы защитить себя», - заявил Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Он добавил, что США нанесут удар, «если сочтут, что это необходимо, то время и в том месте, которые сами выберут».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 26 февраля Штаты нанесли удары по целям в САР. В Пентагоне заявили, что в ответ на атаки на свои объекты в Ираке военные США по указу президента Джо Байдена разбомбили несколько объектов проиранских сил, расположенных на территории Сирии. Тогда Ллойд Остин говорил, что он абсолютно уверен, что удары были точными.