Bloomberg: Евросоюз потеряет 100 млрд евро из-за «вялой» вакцинации Фото: REUTERS

Европейский союз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро, а причиной станет беспокойство инвесторов из-за «вялых» темпов вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как пишет Bloomberg, борьба с коронавирусной инфекцией в Евросоюзе проходит медленней, чем ожидалось, что в итог ведет к отсрочке восстановления экономики и торможению работы бизнеса.

Беспокойство инвесторов также может вызывать и рост заболеваемости коронавируса в Евросоюзе. Как отмечает издание со ссылкой на заявления фонда BlackRock Investment и финансового конгломерата Bank of America, это может нарушить стратегии инвесторов.

Кроме того, в издании отмечают и обеспокоенность европейских фондов из-за оттока капитала, который фиксируют в регионе третью неделю подряд.

«Европа нуждается в ускорении темпов внедрения вакцин, если она хочет победить вирус … В то же время процесс (вакцинации) тормозит бюрократия и противоречивые заявления властей», - приводит издание слова главного стратега фонда Principal Global Investors Симу Шах.

Напомним, ранее в британских СМИ написали о «спотыкающейся» программе вакцинации в Евросоюзе, в свою очередь британцы также раскритиковали темпы и программу вакцинации от коронавируса в ЕС.