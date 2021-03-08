Глава МВД РФ призвал ООН не допустить легализации наркотиков

Владимир Колокольцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая на международном конгрессе по предотвращению преступности в японском городе Киото, призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) не допустить легализации наркотиков, а также к комплексному и сбалансированному решению данной проблемы.

«Настаиваем на комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков на основе неукоснительного соблюдения государствами обязательств по профильным конвенциям ООН и недопустимости нарколегализации», - заявил глава МИД России в ходе выступления на конгрессе в понедельник, 8 марта.

В ходе своего выступления Колокольцев обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализация и легализация наркотиков в России в прошлом году была приравнена к угрозе национальной безопасности.