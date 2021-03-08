Глава Ямала поздравил женщин региона с 8 марта песней «Увезу тебя я в тундру»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил женщин с 8 марта популярной песней времён СССР «Увезу тебя я в тундру». Дмитрий Артюхов за роялем, первый заместитель спикера Заксобрания Алексей Ситников с гитарой; на ударных, с баяном и бубном – представители различных департаментов правительства региона. Складывается впечатление, что правительство и заксобрание Ямала вместе эффективно работают и также эффективно творят.

Видео Дмитрий Артюхов поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогие северяночки! Вас не нужно увозить в тундру, она и так вокруг. Но разве это помеха, чтобы почувствовать весну? Нет. Ведь там, где вы, все вокруг расцветает! Спасибо, что вы есть! – такими словами губернатор завершил музыкальный номер. - Улыбка любимой согреет в самый лютый мороз, мы творим ради вас, мы дерзаем и побеждаем ради вас. Пусть всегда в ваших домах будет тепло, уют и благополучие. Любите, будьте любимы и будьте счастливы!»

Всего за три часа видеопоздравление губернатора собрало более 20 тысяч раз просмотров и сотни отзывов, большинство которых – восторженные.

«До мурашек! Благодарю! Это реально классное поздравление», - отметила aliyasharukho.

«Невероятно трогательно!» - призналась vorotnikovaoksana2.

«Вот это я понимаю поздравление!!! Спасибо Вам», - обратилась к губернатору olgaolgaaa00.