Израиль разрешил въезд иностранцам в страну в исключительных случаях Фото: REUTERS

С понедельника, 8 марта, Израиль разрешает въезд в страну иностранным гражданам в исключительных случаях и при условии соблюдения правил, опубликованных пресс-службой правительства.

«Все желающие вылететь в Израиль должны заполнить форму декларации для пассажиров, въезжающих в Израиль в течение 24 часов до вылета рейса», - говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Иностранные граждане, желающие посетить Израиль, должны не только заполнить форму заявления о въезде, но и получить разрешение на въезд в страну. «Въезд иностранцев в Израиль будет разрешен в исключительных случаях», - отмечается в сообщении.

При получении разрешения на въезд в Израиль, по прилету в страну иностранные граждане, так же, как и израильтяне, обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены, предоставившие свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Также остается обязательным наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение трех суток до вылета в страну.