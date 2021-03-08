В России за сутки выявили 10 253 новых случая коронавируса, минимум с 3 октября

В России за сутки выявили 10 253 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 10 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является минимальным показателем с 3 октября 2020 года. Таким образом, по состоянию на понедельник, 8 марта 2021 года, общее число заразившихся за все время пандемии в стране возросло до 4 333 029 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа заболевания коронавирусом зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 1421. Следом идет Санкт-Петербург с показателем 956 случаев коронавируса. Тройку замыкает Московская область с 746 заболевшими.

Среди новых инфицированных около 12,4 процента не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 379 летальных исхода, а выздоровели 10 322 человек. За весь период пандемии в стране жертвами инфекции стали 89 473 заболевших, всего вылечились 3 922 246.