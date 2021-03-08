Власти Москвы допускают новый подъем заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Москвы допускают, что в российской столице возможен новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Подъем заболеваемости возможен», - сказала заместитель градоначальника в эфире телеканала Россия-24, выразив надежду на то, что возможный рост будет не таким высоким, как ранее.

Заммэра столицы также заявила, что в Москве готовы к любому сценарию развития событий с коронавирусной инфекцией, отметив, что с ситуацией с COVID-19 в прошлом году в городе достойно справились.

«Мы готовы к любому сценарию развития событий… Я считаю, что мы достаточно достойно справились с этой ситуацией в 2020 году», - сказала она.

Напомним, ранее врачи спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом к середине весны. Эксперты связывают это со снижением иммунитета у людей, которые в самом начале пандемии переболели в легкой и бессимптомной формах.