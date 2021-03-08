Захарова: игнорирование западными соцсетями законов России недопустимо

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные интернет-гиганты ведут себя в России вне правовых рамок, зачастую не подчиняясь законам страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав недопустимым игнорирование западными соцсетями российских законов.

«Казалось бы, интернет - общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами», - приводит РИА Новости слова дипломата, отметив, что проблема «встала в полный рост» в последние годы и особенно в ушедшем 2020 году.

Напомним, накануне Facebook заблокировал около 530 учетных записей российских пользователей в Instagram. Роскомнадзор направил письмо с требованием объяснить причины блокировки, а также предоставить списки аккаунтов с ограниченным доступом. Позже стало известно о блокировке Facebook доступа к информационным материалам нескольких российских СМИ. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ.