Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам на выезде Фото: REUTERS

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов на выезде.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» российский форвард забросил свою 363-ю шайбу в выездных встречах за карьеру, превзойдя достижение Стива Айзермана, который ранее занимал второе место по данному показателю. Кроме того, это была 714-ая шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин расположился на седьмом месте в истории лиги.

Рекорд по числу голов на выезде по-прежнему принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки, который забил 402 шайбы на выезде.

В состоявшийся встрече «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 3:1. В составе «Вашингтона» отличились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Йенсен, а единственную шайбу «Филадельфии» забросил Джоэль Фараби.