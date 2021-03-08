Захарова: ушло время, когда дипломатия была мужской профессией

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушло то время, когда дипломатия в России была мужской профессией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что женщины в большом количестве занимают высокие посты в российском внешнеполитическом ведомстве.

«У нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств», - приводит РИА Новости слова дипломата, которая отметила, что женщинам больше не приходится бороться за места в Министерстве иностранных дел.

Захарова также предложила обратиться к статистике, заявив, что ежегодно на работу во внешнеполитическое ведомство принимается большее число сотрудниц-девушек, выпускниц вузов.

«Так что еще раз хочу сказать: давайте оставим этот миф в прошлом», - сказала она, и предложила пройтись по департаменту информации и печати МИД РФ, отметив, что там можно увидеть «и начальников отделов, и заместителя директора, и молодых сотрудников - девушек, женщин».