Захарова рассказала, почему считает главным в доме мужчину

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, видят ли ее дома родные и почему считает главным в доме мужчину.

«Да, по телевизору», - сказал дипломат, отвечая в интервью телекомпании «Мир» на вопрос, видят ли ее дома, и отметила, что «невозможно от чего-то не отказаться при таком графике».

«Я могу сказать, что я поняла это сразу и я отказалась от всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий. Сейчас в связи с ковидом их практически нет, а раньше было очень много, где ты просто должен присутствовать бесцельно», - рассказала она.

Также Захарова отметила на вопрос, считает ли она дома главным мужа. «Я вообще считаю, что мужчина главный», - заявила она, отметив, что это ее «внутренняя абсолютная убежденность».

Захарова добавила, что у нее нет никакого желания руководить мужчиной. «Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда», - отметила дипломат.

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД РФ рассказала о своей семье, отметив, что ее дочь учится в школе и до пандемии ходила на танцы, а ее мать искусствовед и ведет занятия для детей в музее. Кроме того, она рассказала о своем увлечении из детства, и сообщила, что ранее заказывала в мастерской кукольный домик.