Умер Борис Бирюков, знаменитый дрессировщик львов

Борис Бирюков. Фото: Виктор Лисицын/ТАСС

В понедельник, 8 марта, на 85-м году жизни скончался народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков. О смерти артиста сообщил Росгосцирк в Facebook.

«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов … отдавший служению Росгосцирку более 70 лет – Борис Бирюков », - говорится в сообщении Росгосцирка, где смерть Бирюкова назвали большой потерей для отечественного цирка.

В сообщении отмечают, что Бирюков воспитал плеяду учеников, которые сегодня с успехом выступают по всей стране и миру.

Борис Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой уходят в XVIII век. С 1996 года Бирюков возглавил Воронежский государственный цирк имени А. Л. Дурова, где он был директором и художественным руководителем. Зв время своей карьеры артист был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени.