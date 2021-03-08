Умер Дмитрий Башкиров, советский пианист

Дмитрий Башкиров. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

В понедельник, 8 марта, на 90-м году жизни умер советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. О смерти артиста сообщил музыкант Лев Маркиз.

«Сегодня скончался в возрасте 89 лет один из виднейших представителей русской пианистической школы - Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», - сообщил скрипач в сообщении, опубликованном на странице Facebook.

Причина смерти не указывается.

Дмитрий Башкиров родился в Тбилиси. Окончил музыкальную школу в родном городе, а в 1950-х уехал на учебу в Москву и позже преподавал в Московской консерватории. В конце 80-х годов артист переехал жить в Испанию, где более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде. В 1990 году музыканту присвоили звание народного артиста РСФСР.