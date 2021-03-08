К 8 марта Spotify запустил кампанию в поддержку женщин в музыкальной индустрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Международный женский день Spotify запустил кампанию EQUAL, которая направлена на то, чтобы обеспечить равноправную среду для женщин в музыкальной индустрии. В рамках программы стриминговый сервис вместе с журналом «Параллель» проведет серию музыкальных кэмпов для девушек музыкантов.

Теперь в приложении Spotify появился раздел EQUAL, в котором собрана музыка, созданная женщинами-креаторами со всего мира, а 2 апреля запланирован полный запуск программы и в этот день пользователям станет доступен локальный плейлист «EQUAL RUSSIA».

Кроме того, в понедельник, 8 марта, начнется прием заявок на музыкальный кэмп «Параллельные резиденции», которые Spotify вместе с журналом и образовательной платформой «Параллель» организовывает в Москве и Санкт-Петербурге в период со 2 по 6 апреля. Как отмечает стриминговый сервис, принять участие в мероприятии может любая девушка, мечтающая построить карьеру в музыке.

Всего организаторы планируют набрать 12 участниц, которые в течение пяти дней будут писать треки под руководством экспертов. Итогом проекта станет сборник песен, который можно будет послушать в Spotify.

В Международный женский день Spotify также назвал самых прослушиваемых исполнительниц среди пользователей стримингового сервиса в России в текущем году. Самые прослушиваемые русскоязычные исполнительницы: Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира. Среди самых прослушиваемых зарубежных исполнительниц Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Dua Lipa, Lana Del Rey.