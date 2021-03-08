Синоптики предупредили метеочувствительных людей о резком росте атмосферного давления в Москве Фото: Ольга БОББ

К утру вторника, 9 марта, в столичном регионе из-за арктического антициклона давление поднимется резко вверх.

Как следует из информации на сайте «Метеоновости», по данным синоптиков, после резкого падения атмосферного давления на 15 мм ртутного столба, которое отмечалось в столице днем ранее, столбики барометров пошли вверх, и после праздников ожидается интенсивный рост.

«К утру 9 марта давление в Москве подрастет до нормального (опять не менее 15 мм за сутки и уже резко вверх). Интенсивный рост давления продолжится и в первый рабочий день после праздников», - говорится в сообщении.

Как отмечается, от таких перепадов давления у метеозависимых людей может резко ухудшиться самочувствие. При этом слабость могут чувствовать даже здоровые люди, поскольку тяжелый зимний период исчерпал адаптационные ресурсы организма.

Уточняется, что особое внимание своему самочувствию должны уделить пожилые люди, страдающие от стенокардии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также мигрени и приступов бронхоспазма.