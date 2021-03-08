В Госдуме ответили на слова советника главы МВД Украины об «ударе» по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко, который назвал блокировку трех оппозиционных каналов «очень сильным ударом» по России.

Чепа отметил, что блокировка телеканалов вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, поскольку данные каналы пользовались популярностью и «имели определённую альтернативную точку зрения», однако их закрытие, по его словам, нельзя назвать ударом по России.

«Сложно сказать, что это удар по России, - это удар по демократии», - приводит RT слова депутата, который напомнил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Как подчеркнул парламентарий, речь идет о попытке перенести ответственность на Россию «в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины». По словам депутата, Киев собирается «полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её».