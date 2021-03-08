Ракова рассказала о формировании популяционного иммунитета у москвичей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У москвичей сформировался определенный популяционный иммунитет за полгода, которые прошли с момента снятия локдауна в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что многие страны закрываются на локдаун, но, по ее словам, любая попытка открыться и снизить ограничительные меры позже приводит к взрывному росту заболеваемости в стране, выбравший такую тактику, напомнив, что московские власти объявляли локдаун в столице в прошлом году только весной, и после «никаких локдаунов в Москве не было».

«Были определённые разумные ограничения. Но несмотря на всю Европу, с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: всё работало, всё было открыто. И постепенно за эти полгода сформировался определённый популяционный иммунитет», - заявила она в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы», отметив, что «очень много людей уже переболело».

Ракова добавила, что есть страны, которые «закрылись в сентябре» и так и и не открывались до сих пор. «Понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну», - заявил она.

Как писал сайт kp.ru, ранее Ракова сообщила, что на сегодняшний день более миллиона москвичей переболели коронавирусной инфекцией, вакцинировались более 700 тысяч, а антитела есть у 40 процентов жителей столицы.