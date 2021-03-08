Конституционный суд Испании запретил митинг в Мадриде 8 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение в Мадриде митинга в связи с 8 марта, которого добивались профсоюзы страны.

Организаторы акции настаивали на проведении всеобщего митинга вечером в понедельник, 8 марта, призывая вывесить на балконах, окнах и дверях феминистическую символику, а также выйти на балконы в 20.00 (22.00 по московскому времени).

На прошлой неделе испанские власти запретили проведение всех массовых мероприятий в автономном сообществе Мадрид в связи с Международным женским днем из-за пандемии коронавирусной инфекции. Организаторы митинга попытались оспорить это постановление в Высшем суде Мадрида, но он принял решение не в их пользу. В итоге два крупнейших испанских профсоюза, Рабочие комиссии (ССOO) и «Всеобщий союз трудящихся» (UGT), подали жалобы в Конституционный суд.

«Отказать в приостановлении вердикта вышеназванного суда (Высшего суда Мадрида), что запросили профсоюзы, чтобы сегодня они могли провести акцию на площади Сибелес в Мадриде», - сообщили в Конституционном суде.

Мадрид стал единственным регионом Испании, где были запрещены митинги. В других автономных сообществ власти призывают не допускать скопления людей.