В Финляндии на три недели закроют рестораны и бары из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Финляндии в понедельник одобрил новые меры безопасности из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня почти по всей стране закрываются рестораны и бары. Такое решение местный власти приняли на заседании 8 марта.

Рестораны, бары, кафе и ночные клубы будут закрыты в 15 регионах Финляндии на три недели. Продавать еду заведения общественного питания смогут только навынос. Продолжат работать такие заведения в обычном режиме только в четырех финских регионах - в них эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

Как сообщал сайт kp.ru, с 8 марта в Финляндии объявили локдаун, который продлится до 28-ого числа этого месяца. Всех учеников средних и старших школ перевели на удаленку, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых. Власти также посоветовали работодателям перевести на дистанционную занятость всех сотрудников.

С 1 марта текущего года в Финляндии снова ввели режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Такую меру в стране уже применяли весной 2020 года, в тот раз ЧП отменили только в июне.