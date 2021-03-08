ГИБДД Москвы назвала самые популярные марки автомобилей среди женщин Фото: Андрей МИРЕЙКО

Жительницы Москвы отдают предпочтение автомобилям марок Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes и Volkswagen. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщается на официальном сайте ГИБДД Москвы, специалисты которой провели анализ предпочтений женщин-водителей в российской столице с 2015 по 2020 год.

- Топ самых популярных марок легковых автомобилей среди женщин распределился следующим образом. Первое место занял автомобиль Kia, на втором - Hyundai, на третьем Nissan, а на четвертом и пятом - Mercedes и Volkswagen, - говорится в сообщении.

Лидирующей цветовой гаммой машин, зарегистрированных москвичками, стали классические «черный» и «белый». Популярностью среди женщин пользуются также автомобили серого, синего и красного цветов.

Московская Госавтоинспекция также от всей души поздравила дам с Международным женским днем 8 Марта.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин поздравил всех женщин страны с праздником, отметив, что они приносят в мир гармонию, нежность и красоту.