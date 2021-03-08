«Газпром» впервые поставил в Европу «зеленый» сжиженный газ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Газпром» поставил первую в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа. «Зеленый» СПГ был доставлен на терминал Dragon на территории Великобритании, покупателем стала Shell. Об этом говорится в сообщении «Газпрома» в понедельник, 8 марта.

- Эта поставка подтверждает, что газовая отрасль способствует климатическим целям. Природный газ – самый чистый с точки зрения производимых выбросов ископаемым вид топлива. Благодаря дополнительным мерам по снижению уровня эмиссии он останется важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперед, - сообщила зампредседателя правления ПАО «Газпром» и гендиректор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Российская компания и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы, а используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. В итоге поставляемая партия сжиженного природного газа становится нейтральной с точки зрения выбросов, пишет ТАСС.

Представители Shell в свою очередь отметили, что получение первой партии «зеленого» топлива позволит компании поставлять газ с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Великобритании.

Углеродно-нейтральный сжиженный природный газ является новым продуктов, который поспособствует сокращению углеродного следа от деятельности потребителей газа.