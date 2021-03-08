Лыжник Алекс Харви оценил решение FIS дисквалифицировать Йоханнеса Клебо Фото: REUTERS

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, канадский спортсмен Алекс Харви оценил решение Международной федерации лыжного спорта FIS дисквалифицировать норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после гонки на 50 километров на чемпионате мира.

- Александр Большунов тактически сработал идеально. Он закрыл Клебо калитку для прохода по широкому радиусу и точно знал, что Йоханнес пойдет именно туда. Российский спортсмен хорошо изучил своего соперника и видел, как раньше тот проходил этот поворот на трассе. Поглядим, как эта история будет развиваться, но я рад, что у FIS хватило мужества дисквалифицировать Клебо, - сообщил спортсмен в эфире подкаста FasterSkier в понедельник, 8 марта.

Напомним, в минувшее воскресенье в гонке Клебо первым пришел к финишу. Шедший до этого первым российский спортсмен Александр Большунов на финишной прямой сломал палку в борьбе с Йоханнесом, пропустив вперед его и норвежца Эмиля Иверсена. Позже судьи еще раз рассмотрели данный эпизод и дисквалифицировали Клебо, присудив Иверсену золотую награду, а Большунову – серебряную.