Полиция Латвии нашла украденную с советского мемориала пушку. Фото: официальная страница посольства России в Латвии в Facebook

Латвийская полиция выяснила вероятное местонахождение украденной с советского мемориала в Екабпилсе пушки, а также установила возможного виновника. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщило Земгальское региональное управление Государственной полиции Латвии.

- Во время расследования был установлен возможный виновник. Он признался, что самовольно демонтировал пушку с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза. Полиция также нашла тракторную технику, с помощью которой преступник демонтировал часть мемориала, и установила возможное местонахождение пушки в Даугаве, - говорится в сообщении.

По данному факту местная полиция возбудила уголовное дело по 229 статье Уголовного кодекса за перемещение находящегося под охраной государства памятника культуры. Наказание по данной статье подразумевает лишение свободы до двух лет, принудительные работы или штраф.

Как сообщал сайт kp.ru, латвийская полиция 24 февраля этого года сообщила о краже пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс. Установленную у братской могилы пушку вывезли трактором ночью.