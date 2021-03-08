Министр финансов США: американской экономике «перегрев» не грозит Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен считает, что экономике Соединенных Штатов «перегрев» не грозит. Об этом она заявила в понедельник, 8 марта, в эфире MSNBC.

- Я не думаю, что это произойдет. В настоящее время мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции. Сейчас график восстановления экономики США напоминает букву «К», то есть одни отрасли восстанавливаются и растут, а в других по-прежнему наблюдается спад, - отметила министр финансов.

Джанет Йеллен не считает, что проект закона о поддержке американской экономики почти на два триллиона долларов, который готовится принять конгресс, приведет к разгону инфляции. Она отметила, что если суть упомянутых в документе мер все-таки окажется инфляционной, то у Минфина уже готовы инструменты для борьбы с нежелательным развитием ситуации..

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Сенат Конгресса США одобрил пакет стимулирующих экономику мер на 1,9 триллиона долларов. Данный пакет включает примерно 400 миллиардов долларов на борьбу с пандемией коронавируса, триллион на оказание помощи американцам, а остальные средства – непосредственно на стимулирование экономики страны.