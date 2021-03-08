Делегация Украины потребовала «удалить» крымчан с совещания ОБСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители украинской делегации оказывали давление на крымчан во время совещания ОБСЕ, которое состоялось в онлайн-режиме в понедельник, 8 марта. Совещание было посвящено свободе СМИ и гендерному равенству. Об этом сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

- После моего выступления один из членов делегации Украины, ссылаясь на то, что я и моя коллега из «Крымской газеты» Мария Волконская представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас с онлайн-совещания ОБСЕ, - сообщила она в интервью изданию РИА Новости.

С критикой и осуждением в адрес представителей Крыма также выступили представители Соединенных Штатов, Британии, Канады и некоторых стран Европейского союза.

Выступление самой Анастасии Гридчиной было посвящено журналистике на полуострове. Глава украинской общины Крыма рассказала о поступающих в свой адрес в интернете угрозах от различных пользователей с территории Украины.

- Информационное агентство «Крым сегодня» может представить западным средствам массовой информации, которые получают искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе, - добавила Анастасия Гридчина.

Накануне бывший посол Украины в Штатах Валерий Чалый призвал власти Киева к разрыву дипломатических отношений с Москвой, отметив «необходимость прекратить всякое взаимодействие с агрессором».