ВОЗ поддержала введение сертификатов о вакцинации от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирная организация здравоохранения поддержала электронную сертификацию вакцинации от коронавирусной инфекции, однако большое значение имеет, как будут использовать данные сертификаты. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила в ходе брифинга глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

- Эти сертификаты могут содержать указание на то, какая была введена вакцина, способствовать программам по оценке безопасности и эффективности различных препаратов, оказывать содействие врачам при проведении вакцинации. Однако в данной ситуации необходимо отличать то, как и для чего могут использовать подобные документы, - отметила она.

Так, по словам Кейт О'Брайен, крайне важно обеспечить сохранность личной информации при оформлении сертификатов о вакцинации. Кроме того, такие документы не должны использоваться для того, чтобы ограничить возможности людей путешествовать по миру.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ЕК 17 марта этого года представит первый проект по созданию паспортов вакцинации от COVID-19. Решение о возможном практическом применении таких документов примут чуть позже.