ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 354 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 116,5 миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 460 тысячи и превысило 116,5 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер понедельника, 8 марта 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 116 521281 случай заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 589548 человек. За прошедший день выявлено 354629 новых инфицированных, умерли 7020 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 45%) за прошедший день – 162882 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (117265 новых случаев), третью строчку занимает Восточное Средиземноморье, где число инфицированных за сутки возросло на 33285 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего года.

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