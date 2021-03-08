Взрывы на военной базе в Экваториальной Гвинее: погибли 98 человек

Последствия серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее Фото: REUTERS

Число жертв серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98 человек, пострадали не менее 615. Ранее сообщалось о 20 погибших и свыше 400 раненых. Новые цифры в эфире местного телевидения озвучил вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге, передает портал AhoraEg.

Напомним, как писал сайт kp.ru, серия мощных взрывов на военной базе в крупнейшем городе страны Бате прогремела днем в воскресенье, 7 марта. Это привело к сильнейшим разрушениям, вокруг армейской базы взрывной волной сорвало крыши множества жилых домов.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, из-под обломков развалившихся зданий извлекают выживших людей и тела погибших.

Накануне президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что причиной взрывов стала халатность военнослужащих, которые отвечают за хранение взрывчатых веществ и боеприпасов.