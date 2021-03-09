Эстония на месяц вводит жесткий карантин из-за коронавируса

В Эстонии с 11 марта вводится жесткий карантин на месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Эстонии решили с 11 марта ввести в республике жесткий карантин из-за распространения британского штамма коронавируса. Строгие ограничения вводятся сроком на месяц.

«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», - объявила в эфире телеканала ETV+ в понедельник вечером эстонский премьер Кая Каллас.

С четверга в стране закроются все магазины, кроме продуктовых, аптек и тех, что торгуют товарами первой необходимости. Всех школьников и студентов переведут на дистанционный режим обучения, а родителям дошкольников настоятельно рекомендуют без крайней необходимости не водить детей в детский сад.

Заведения общепита смогут работать только на вынос, запрещены также занятия спортом в закрытых помещениях. Жителей эстони призывают носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.