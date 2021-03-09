Госдеп: США считают Западный берег реки Иордан оккупированным Израилем

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Американская администрация президента Джо Байдена считает, что сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим были оккупированы Израилем во время войны 1967 года. Это исторический факт, и отрицать его нельзя.

Так заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга. Корреспонденты спросили его, чем отличается позиция нынешней администрации по палестино-израильскому конфликту от точки зрения предыдущей.

«Это исторический вопрос. Нельзя отрицать, что Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года», - приводит ответ Прайса ТАСС.

Начальник пресс-службы госдепа добавил, что позиция администрации Байдена состоит «в двухгосударственном решении», благодаря которому Израиль сможет мирно жить рядом с Палестиной. По его словам, это отвечает не только американским «ценностям и интересам», но и «ценностям и интересам» других стран в регионе.

Нед Прайс добавил, что США «с нетерпением ждут укрепления сотрудничества с палестинским народом и руководством», пообещав «конкретные объявления в дальнейшем».

«Мы рассмотрим детали нашего дипломатического присутствия в Израиле, включая Иерусалим», - подытожил Прайс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время президентства Дональда Трампа Штаты официально признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда свое посольство из Тель-Авива.

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