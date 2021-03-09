Вашингтон готов подумать над отменой санкций против Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Новая американская администрация под руководством президента Джо Байдена готова рассмотреть возможность отмены санкций против Венесуэлы, если лидер Боливарианской республики Николас Мадуро продемонстрирует готовность сесть за стол переговоров.

Об этом во время телефонного брифинга для журналистов заявил представитель вашингтонской администрации. При этом он признал, что «односторонние санкции за последние четыре года не принесли успеха» – то есть, торжеству демократии в Венесуэле. Власти страны, по его словам, «адаптировались» к ограничениям.

Причиной тому, по словам чиновника из Белого дома, стало «отсутствие многостороннего и скоординированного подхода со стороны международного сообщества». Поэтому администрация Байдена намерена сосредоточиться на «скоординированном давлении» вместе с союзниками и партнерами США, чтобы «гарантировать, что виновные в нарушении прав человека, разграблении венесуэльского народа [...] не найдут нигде убежища, пока всерьез не усядутся за стол (переговоров) и не примут решения, ведущие к свободным и справедливым выборам в стране».

«Когда это произойдет, мы проконсультируемся с международным сообществом и примем решение, отменять ли санкции», - цитирует его заявление ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 марта Байден еще на год продлил срок действия санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году Бараком Обамой за «нарушения прав человека». В Каракасе заявили, что этот «незаконный указ» должен быть отменен.