В начале года невыездными из-за долгов стали свыше 600 тысяч россиян

На начало года в списках невыездных числялись около 3,8 миллиона должников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В начале 2021 года в списки невыездных россиян были добавлены более 600 тысяч должников. Об этом говорится в отчетности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь.

Уточняется, что в январе приставы вынесли постановления о временном ограничении на выезд из страны из-за долгов в отношении 605,6 тысячи человек, причем каждый десятый из таких должников – неплательщик алиментов, передает ТАСС.

К первым числам января в перечне лиц, которым временно запрещен выезд из России в связи с долгами по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги, числились 3,8 миллиона граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за прошлый 2020 год приставы взыскали с невыездных должников более 46 миллиардов рублей. В этом году удалось взыскать свыше 1,7 миллиарда.