В четырех субъектах России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в четырех субъектах России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На девятой неделе 2021 года – в период с 1 по 7 марта – в четырех субъектах России зафиксировано превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что в одном регионе страны превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ среди детей от семи до 14 лет, в 16 субъектах – среди подростков старше 15 лет. Превышения эпидпорога по ОРВИ среди детей младшего возраста (от двух до шести лет) не зарегистрировано ни в одном регионе.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ на сегодняшний день сделали 85,9 миллиона россиян (59% населения страны).

Как писал сайт kp.ru, специалисты ведомства регулярно напоминают о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать недуга: в частности, советуют чаще гулять пешком на свежем воздухе, мыть руки с мылом, пореже прикасаться ко рту, носу и глазам.

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