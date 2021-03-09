Последние новости на утро 9 марта 2021: Создатели «Спутника V» потребовали от ЕMA извинений за слова о российской вакцине

«КП» – о последних новостях на утро 9 марта 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 9 марта 2021 года. Создатели российской вакцины «Спутник V» были возмущены заявлением председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения препарата для применения в Австрии с «русской рулеткой». И потребовали от главы ЕМА, которая также является представителем Австрийского агентства по вопросам здоровья, чтобы она публично извинилась за свои слова.

Накануне вечером стало известно, что представлять Россию на «Евровидении – 2021» в Роттердаме будет певица Манижа с песней «Русская женщина». Исполнительница еще в детстве выиграла массу вокальных конкурсов, начала писать музыку сама, давно закрепилась в топ-чартах всех музыкальных площадок страны и честно заслужила место на большой сцене. 65-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая, в этом году кандидата от России выбрали путем зрительского голосования.

На Байкале – там, где раньше толпились тысячи китайских туристов, теперь из-за пандемии и закрытых границ – пестрая молодежная толпа россиян. А стало ли от этого великому озеру лучше? И поедут ли москвичи и питерцы снова в Сибирь, а не в Турцию? Спецкор «КП» Дина Карпицкая отправилась на Байкал, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Зима не спешит сдавать свои позиции в первый месяц весны, и уйдет «величаво»: по прогнозам синоптиков, жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья в марте ждут аномальные морозы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тем временем группа конгрессменов-республиканцев направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором требуют ввести санкции против «многочисленных организаций», участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2», а также объяснить, почему новая администрация этого до сих пор не сделала.

Командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космосе вызывают у него серьезные опасения. По словам американского генерала, «угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезная», поскольку «как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности», которые можно использовать «для уничтожения или повреждения с земли» спутников.

И напоследок новость из Мексики. 8 марта в Мехико проходил марш против насилия в отношении женщин, приуроченный к Международному женскому дню. Участницы акции принялись крушить ограждения и вступать в стычки с правоохранителями. В результате пострадали как минимум 15 сотрудниц полиции, которые вместе с мужчинами пытались обеспечивать порядок в столице. Судя по снимкам с места событий, полицейским пришлось туго.

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