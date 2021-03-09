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Составлен рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

На последних места списка оказались республики Северного Кавказа
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Составлен рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

Составлен рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые места в рейтинг по доступности ипотечного кредита среди российских регионов достались Ямало-Ненецкому автономному округу, Магаданской области и Ханты-Мансийскому автономному округу.

Как говорится в результатах исследования РИА «Новости», жители этих регионов имеют больше возможностей для приобретения квартиры в ипотеку из-за относительно высокой заработной платы, особенно в автономных округах, а также за счет невысоких средних цен на жилье.

На последних места списка оказались республики Северного Кавказа, среди которых Дагестан, Чечня и Ингушетия. Как уточняют специалисты, речь идет о достаточно слаборазвитых в экономическом плане регионах. Кроме того, в данных регионах традиционно большой средний состав семей, поэтому на каждого члена семьи приходится низкий семейный доход.

Эксперты отмечают прогресс, поскольку в 73 регионах в прошлом году доступность жилья выросла, а сократилась только в 11.