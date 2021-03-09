WhatsApp может перестать работать на старых iPhone Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер WhatsApp может перестать работать на смартфонах старых iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже.

По данным тематического портала WABetaInfo, в последней бета - версии приложения 2.21.50.11 для мессенджера для мобильных продуктов американской компании Apple исчезла поддержка операционной системы iOS 9.

Как передает издание GizChina, модели iPhone 4 и 4S могут работать на iOS 9, которая вышла в 2015 году.

Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp на данный момент нет. В официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.