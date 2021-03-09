В России предложили запретить рекламировать фастфуд с 8 до 23:00 Фото: Анастасия Осипова

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с инициативой, ограничивающей рекламу фастфуда. Он уверен, что ограничения помогут сохранить здоровье россиян. Свое предложение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Общественник подчеркивает, что регулярное употребление фастфуда приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом постоянно напоминают врачи и эксперты Всемирной организации здравоохранения.

В ряде зарубежных стран уже действуют подобные ограничения. Сети ресторанов быстрого питания не могут беспрепятственно рекламировать свою продукцию. В России же пока подобных норм нет.

Рекламу фастфуда можно найти в печатных и электронных СМИ, на телевидении и радио, а также на специальных уличных конструкциях.

Благодаря такому продвижению для многих россиян посещение подобных мест становится стилем жизни.

- В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на свободное размещение рекламы ресторанов быстрого питания. В том числе, запретить ее трансляцию на телевидении и радио в период с 08:00 до 23:00 часов, - цитирует RT текст обращения.

О вреде фастфуда знает почти каждый и, по данным исследования, проведенного сервисом экспресс-доставки «Самокат», оказалось, что многие россияне планируют пересмотреть свои пищевые привычки в 2021 году.

31% рассчитывают уменьшить траты на продукты. А 76% - планируют добавить в рацион больше овощей и фруктов. Отказаться от фастфуда и сладкого или мучного намерены 52% респондентов, пишет газета "Известия".