Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов Фото: Мария ЛЕНЦ

Роскомнадзор потребовал от администрации мессенджера Telegram заблокировать тех ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство, Роскомнадзор указывает на то, что работа подобных сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование таких ботов нарушает права субъектов данных.

Ведомство также обратилось в правоохранительные органы для определения тех, кто распространяет конфиденциальную информацию.

Впервые вредоносные боты появились несколько лет назад, но начали активно распространяться в начале текущего года, и на сегодняшний день их насчитывается десятки. Одни из самых популярных – «Архангел», «Глаз Бога», AVinfoBot, Smart_SearchBot.

Как уточняет издание, подобные боты собирают данные из различных как открытых, так и утёкших. В год такие программы могут получать до 200 миллионов рублей за свои услуги, принимая платежи через различные платежные системы.