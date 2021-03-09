Россияне назвали города с самыми вежливыми водителями Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне оценили культуру водителей в их регионах. Оказалось, что самых вежливых автомобилистов можно встретить на дорогах Красноярска и Москвы. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Во время исследования респондентам предлагалось оценить культуру поведения на дорогах. Автомобилисты получали две оценки: от пешеходов и других водителей.

Лидером списка стал Красноярск. Культуру вождения местных водителей оценили в 3,6 баллов из 5 возможных. Пешеходы оценивают вежливость водителей ниже, но и здесь Красноярск занял первое место - 3,1 балла.

На второй строчке Москва. Столичные водители получили оценку в 3,5 баллов. А пешеходы поставили им за культуру движения 3,1 балл.

Замыкает тройку лидеров сразу два города – это Санкт-Петербург и Пермь. Автомобилисты оценивают свою культуру в 3,5 балла, а пешеходы - в 3,0 балла.

Последние строчки рейтинга у Омска и Новосибирска.

В первом показатели на уровне 3,0 и 2,4 баллов. А в последнем – 2,8 и 2,5 балла, соответственно, пишет RT.

Ранее исследование «СберАвто» и «СберМаркет» показало, что в среднем автомобилисты в год тратят на личный автомобиль чуть более 100 тыс. рублей. Большая часть суммы - 57 тысяч рублей - идет на бензин, пишет газета "Известия".