Эксперты предсказали рост средней платы за капремонт в России на 6% в 2021 году

Средняя плата за капремонт в России увеличится на 6% в 2021 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Средняя плата за капитальный ремонт в регионах России вырастет на 6%. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Размер минимального взноса за капитальный ремонт определяется каждым регионом самостоятельно. Средний размер такого взноса в 2020 году составил 8,26 рубля на квадратный метр.

Как сообщила Мамонова, минимальный размер взноса уже утвержден во всех регионах РФ. При этом 29 субъектах страны он не поменялся. Согласно экспертным оценкам, средний размер взноса в 2021 году увеличится на 6%, пишет ТАСС.

В частности, в Москве рост составил 3,5%, в Белгородской области — примерно 2,3%, а в Воронежской области - 4%.

Ранее партия "Новые люди" предложила комплекс решений, которые позволят снизить плату за "коммуналку" в среднем на 25%. Согласно данным экспертов, в прошлом году плата выросла в среднем на 3,55%.