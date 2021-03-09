Специалист по кибербезопасности объяснил, какие данные нельзя хранить в своем смартфоне Фото: REUTERS

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович посоветовал, какие данные не стоит хранить в своим смартфоне, чтобы не столкнуться с проблемами.

Прежде всего стоит помнить, что уровень защиты смартфона сегодня оставляет желать лучшего.

- Хранить в телефоне можно все, что вы готовы хранить в почтовом ящике в подъезде. Лучше избегать использования серверов для хранения. Безопаснее всего иметь удаленные носители, - пояснил эксперт в беседе с RT.

Не стоит хранить в смартфоне логины и пароли, учетные данные. И уж тем более, нельзя устанавливать везде один пароль. Защитную комбинацию рекомендуется менять раз в квартал.

Особо эксперт отметил финансовую составляющую. Он предложил разделить свои счета. Оставить один для текущего использования, а основной счет, на котором размещены все средства, сделать доступным только из отделения банка. Таким образом, если вы попадетесь на удочку мошенников и вас будут уверять, что деньги пытаются куда-то перевести, вам надо будет прийти в отделение и там специалист разберется в ситуации.

- Имеет смысл завести карту для текущих расходов, на которой будет лежать небольшая сумма. Даже если преступники получат доступ к ней, то не похитят все средства, - советует Масалович.

Еще одно важное правило – никогда не ставить галочку «Запомнить меня». Обычно подобные сервисы предлагают при оплате в интернет-магазинах.

- На современных смартфонах сейчас есть функции, которые позволяют хоть чуть-чуть вас спрятать: например, во всех новых версиях, на всех платформах есть галочка «Динамический сменный MAC-адрес», ее надо ставить и при этом отключать Bluetooth, - подчеркнул аналитик.

Особенно стоит сказать о фото, которые хранятся в смартфоне. Ни в коем случае нельзя делать фотокопии страниц паспорта. Куда надежнее иметь простую ксерокопию.

- Если все таки, нужно сфотографировать и отправить копию документа, то сразу после этого нужно удалить кадр. Потому что в случае утраты телефона все личные данные могут попасть в руки к мошенникам. Поэтому стоит позаботиться о пароле телефона. Однофакторная авторизация, которая установлена у большинства пользователей, очень легко взламывается. К тому же, имеются технические средства, которые позволяют снимать информацию, даже не имея вашего ПИН-кода, - поделился Масалович.

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