Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Москва возглавила рейтинг российских регионов по уровню коррупции

Генпрокуратура РФ представила рейтинг регионов России уровню коррупции
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (27)Комментарии (27)
Москва возглавила рейтинг российских регионов по уровню коррупции

Москва возглавила рейтинг российских регионов по уровню коррупции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москва возглавила рейтинг российских регионов по уровню коррупции в 2020 году. Об этом рассказал глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин.

Как передает РИА Новости, второе место в рейтинге, составленном Генпрокуратурой РФ, идет Татарстан, а тройку лидеров по уровню коррупции замыкает Ставропольский край. Следом идут еще несколько регионов: Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская, Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Низкий уровень коррупции в прошлом году был зафиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, а также в республиках Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, и Костромской, Мурманской, Магаданской областях.

Как писал сайт kp.ru, в Генпрокуратуре РФ также определили профессии-лидеры по мелким взяткам. Чаще всего их берут полицейские и педагоги.