Москва возглавила рейтинг российских регионов по уровню коррупции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москва возглавила рейтинг российских регионов по уровню коррупции в 2020 году. Об этом рассказал глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин.

Как передает РИА Новости, второе место в рейтинге, составленном Генпрокуратурой РФ, идет Татарстан, а тройку лидеров по уровню коррупции замыкает Ставропольский край. Следом идут еще несколько регионов: Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская, Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Низкий уровень коррупции в прошлом году был зафиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, а также в республиках Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, и Костромской, Мурманской, Магаданской областях.

Как писал сайт kp.ru, в Генпрокуратуре РФ также определили профессии-лидеры по мелким взяткам. Чаще всего их берут полицейские и педагоги.