Коллекторы назвали основные причины долгов россиян по кредитам Фото: REUTERS

Основной причиной задолженности по кредитам среди россиян стали финансовые трудности. Такие данные приводит Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), где уточняют, что за прошедший год доля неплательщиков по данной причине выросла с 50 до 75 процентов.

Как передает РИА Новости, кредиты есть у 60 процентов граждан России, при этом просроченные платежи есть у каждого 12-ого заемщика. Около 60 процентов неплательщиков указывает на снижение доходов, а 40 процентов должников сообщают о потере работы.

По данным НАПКА, часть должников не планируют возвращать долг. Шесть процентов неплательщиков заявляют о готовности вернуть свой займ только по решению суда, надеясь, что тот встанет на их сторону, а каждый 20-ый неплательщик собирается признать себя банкротом и не выплатить по кредиту.

«В 2020 году должники стали более ответственными, финансово грамотными, однако в силу сложной обстановки многие из них не имеет возможности продолжать обслуживать кредит в моменте», — отметили в ассоциации.