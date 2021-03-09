IT-специалисты рассказали, как мошенники проникают в мобильный банк Фото: REUTERS

Мошенники находят уязвимости в программном обеспечении кредитных организаций и через них могут проникнуть в мобильные приложения банков клиентов. Об этом 9 марта рассказали эксперты в сфере информационной безопасности.

Как передает РИА Новости, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов уточнил, что, как правило, уязвимость может быть связана с недостаточной авторизацией и аутентификацией пользователей. По его словам, в данном случае можно говорить о мобильных приложениях или сайтах интернет-банкинга.

Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин указал на то, что подобная уязвимость может привести к тому, что мошенники узнают паспортные данные, а также количество совершенных расходов, сумму вкладов и многое другое. Как отметил специалист, при совокупности уязвимостей мошенники даже могут вывести деньги со счета.

Напомним, ранее Минцифры назвало меры для борьбы с телефонными мошенниками. В ведомстве разработали специальный проект для того, чтобы обезопасить граждан от злоумышленников.